Devre arasında Akhisarspor'dan ayrılan Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, 500 bin euroluk bedelle Malaga'ya transfer olmuştu. İspanyol ekibiyle sezon sonuna dek sözleşme imzalayan ve takımın La Liga'ya çıkamaması hâlinde serbest kalacak olan 33 yaşındaki santrforun önümüzdeki yaz Malaga'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Ukrayna'da yayım yapan Sport Analytic adlı internet sitesi, kariyerinin son dönemlerini ülkesinde geçirmek isteyen Seleznov'un bir dönem formasını giydiği Dnipro'ya geri dönebileceğini yazdı. Malaga formasını 12 maçta sırtına geçiren yıldız isim, gol ya da asist kaydedemedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler