MENÜ

Yeşilyurt - VakıfBank: 0-3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nde, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

07 Ocak 2022, Cuma 16:04 Son Güncelleme:
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Yeşilyurt - VakıfBank: 0-3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki 14'üncü maçında deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Sarı siyahlı ekip, yeni yıldaki ilk maçında Yeşilyurt'u 3-0 yenerek ligdeki 14'üncü maçında 12'nci galibiyetini elde etti.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen  

YEŞİLYURT: Derin Ezgi Taşdemir, Dominika Strumino, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Kelsey Veltman

VAKIFBANK: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu

SETLER: 20-25, 13-25, 14-25 

SÜRE: 67 dakika (24, 20, 23) 

İSTANBUL (DHA)


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