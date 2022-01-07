Yeşilyurt - VakıfBank: 0-3

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki 14'üncü maçında deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Sarı siyahlı ekip, yeni yıldaki ilk maçında Yeşilyurt'u 3-0 yenerek ligdeki 14'üncü maçında 12'nci galibiyetini elde etti.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
YEŞİLYURT: Derin Ezgi Taşdemir, Dominika Strumino, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa, Kelsey Veltman
VAKIFBANK: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu
SETLER: 20-25, 13-25, 14-25
SÜRE: 67 dakika (24, 20, 23)
İSTANBUL (DHA)