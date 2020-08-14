Yeşilyurt Belediyespor’dan transferde 11. imza

Turuncu yeşilliler, Kahramanmaraşspor’dan stoper Gökhan Payal, Nevşehir Belediyespor’dan forvet Emre Gemici ve Yeni Malatyaspor'dan kaleci Enes Salik'i renklerine bağladı. Transferde hareketli günler geçiren Malatya temsilcisi 24 saat içerisinde 3 isme imza attırdı.

Yeni sezon hedefini 2.lige yükselmek olarak belirledikten sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, defans bölgesine önemli bir isim ile takviye yaptı. Turuncu-yeşilliler dış transferde 11’inci transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, " Takımımız dış transferde Kahramanmaraşspor forması giyen başarılı stoper oyuncusu Gökhan Payal, Nevşehir Belediyespor'dan Emre Gemici ve Yeni Malatyaspor'dan Enes Salik ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" İfadelerine yer verildi.

Turuncu-yeşillilerin yeni sezon kamp çalışmalarına ise ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı belirtildi. (İHA)