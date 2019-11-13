Mehmet Ak yönetiminde çıktığı 6 maçtan 9 puan alarak alt sıralardan kurtulma adına umutlanan turuncu yeşilliler, ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Haftanın ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapan Malatya ekibinde moraller yüksek.

Geçen hafta sahasında Gölcükspor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak 1 puanın sahibi olan turuncu yeşilliler, deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçında da puan hedefliyor.

Muğlaspor maçına Yeşiltepe tesislerinde yapacağı antrenmanlarla hazırlanan turuncu yeşillilerde kırmızı kart cezalısı Selim Dağ dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri yakalanan yenilgisizlik serisini sürdürerek alt sıralardan biraz daha uzaklaşmak istiyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Muğlaspor müsabakası 17 Kasım Pazar günü saat 13.30'da oynanacak.

İHA