Maçın gollerini 71. dakikada Halide Edip Adıvar adına Fevzi Can Bozkuş penaltıdan kaydederken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor adına ise 74.dakikada Ali Kemal Başaran attı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetim ve teknik heyet değişikliğinden sonra puan tablosundaki çıkış devam ediyor. Kulüp Başkanı Tahsin Yılmaz maç sonu yaptığı açıklamada, önemli bir maçtan puan çıkardıklarını belirterek, "Ligin güçlü takımlarından Halide Edip Adıvar deplasmanında mağlup duruma düşmemize rağmen beraberlik golünü bulmamız çok önemliydi. İstanbul deplasmanında puanla döndüğümüz için mutluyuz. Burada emeği geçen sahada başarı ile mücadele eden futbolcularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Şuanki hedefimiz ligde alt sıralardan bir an önce kurtulmak. Bunu başaracak güçte bir ekibiz dedi" diye konuştu.

İHA