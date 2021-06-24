Yeşilova Belediyespor rakibini bekliyor

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden Yeşilova Belediyespor, ligi 10 puanla lider bitirdi. Yeşilova Belediyespor, 3. Lig terfi maçlarında çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig 2'nci Bölge 7'nci Grup'ta mücadele eden ve geçen hafta play-off grubuna kalmayı garantileyen Yeşilova Belediyespor, ligin son maçında Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Kepez Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Yeşilova Belediyespor, 3. Lig terfi maçlarında çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı. Yeşilova Beldiyespor 2'nci Bölge 8'inci grubu lider bitirecek takımlardan biriyle karşılaşacak.

Yeşilova Belediyespor Kulübü Başkanı Erhan Sönmez, ilk defa mücadele ettikleri Bölgesel Amatör Lig'de yakaladıkları başarının tesadüf olmadığını göstermek için çalışacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI