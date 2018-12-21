Yerli ve Milli Trabzonspor!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlara imza atan Trabzonspor'da, Trabzon kökenli gençlerin ağırlığı artarken, bu futbolcuların takıma katkısı da her geçen biraz daha yükseliyor.

Trabzon doğumlu oyunculardan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, Süper Lig'de teknik heyetin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Abdülkadir Parmak, Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz, Murat Cem Akpınar ve Zeki Yavru gibi oyuncular da özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda katkı sağlıyor. Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kaplan da 25 kişilik kadroyla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, gençler arasında en çok süre alan isim oldu. Yusuf geride kalan 2.5 sezonda 70 lig maçına çıkarken 16 kez ağları havalandırdı. Genç yıldız, Jose Sosa ve Pereira'nın yokluğunda Çaykur Rizespor maçında kaptanlık bandını da takacak. "Türk Messi" lakaplı 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür de ligde 46 maçta yer aldı ve 3 gol kaydetti.

Karaman beğendi

Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, ligin son haftalarında forma şansı bulmaya başladı.İki oyuncu son 4 maçta da ilk 11'de yer aldı ve Teknik Direktör Ünal Karaman'ın beğenisini toplamayı başardı. Batuhan Artraslan, Zeki Yavru ve Abdülkadir Parmak, kupanın yanı sıra ligde az da olsa forma giyerken, Murat Cem Akpınar ile Semih Karadeniz sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yaptı.

17 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut kupadaki Sivas Belediyespor maçının ikinci yarısında Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna girerek, A takımda ilk kez sahaya çıktı. Esteban'ın ayrılmasının ardından profesyonel sözleşme yapılan Muzaffer Cem Kaplan da kadroda yer aldı.

(Milliyet)