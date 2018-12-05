Yerli Messi milli takım kampında

Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir U-16 Milli takım aday kampına gitti.

U16 Milli Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosuna davet edilen Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir, İstanbul'a gitti.

U16 Milli Takımı'nın İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosu belli oldu. Kayserispor'dan aday milli takıma davet edilen ve oyun stili ile Messi'yi hatırlatan Emre Demir davet edildiği kampa katılmak için İstanbul'a gitti. Barcelona ve Paris Saint-Germain takımlarının yetenek kamplarına katılmış ancak yaşının küçük olması nedeniyle çıkan sorunlardan dolayı Kayseri'ye dönmüştü. 12 Aralık 2018 tarihinde Ravenna şehrinde İtalya ile bir hazırlık maçı yapacak Milli Takımda, aday kadroya davet edilen oyuncular bugün 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

10 Aralık 2018 Pazartesi günü Bolonya'ya geçecek U16 Milli Takımı, İtalya ile hazırlık maçını 12 Aralık 2018 Çarşamba günü TSİ 13:00'te Ravenna kentindeki Milano Marittima Stadı'nda oynayacak.

İHA