Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),(DHA)

Geçen sezon Süper Amatör Ligi'nde şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkan Yenişehir Belediyespor, sezon açılışını gerçekleştirdi.

Yeni teknik ekip, futbolcular ve Yenişehirli yöneticiler İlçe Stadyumu'nda 2019-2020 sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Belediyespor Kulübü Başkanı Serhat Savcı ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk antrenmanı izleyerek futbolcularla tanıştı. Futbolcularla tek tek sohbet edip tanışan Başkan Aydın, sezon boyunca tam destek sözü verdi. Yeni sezonda centilmence ve başarılı sonuçlar beklediklerini belirten Başkan Aydın, "Bu yıl hedefimiz kesinlikle 3'üncü Lig olacak ve Yenişehir tarihinde ilk defa bu takımı 3. Lige çıkarmak size ve bizlere nasip olacak. Bizler sizlerin bütün ihtiyaçlarınızı gidereceğiz. Verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Sizler de bu ilçe sporu için elinizden gelene yapın. Benim sizlerden tek isteğim her zaman için çıkın futbolunuzu oynayın. Ne rakip takıma ne de hakemlere asla sertlik yapmayın. Sakatlıktan uzak başarılarla dolu bir sezon diliyorum" dedi.

Taraftar gruplarına da seslenen Başkan Aydın, "Kesinlikle küfürlü tezahürat istemiyoruz. Ne kendi takımımıza, ne rakip takıma ne de hakemlere yönelik asla küfürlü tezahürat istemiyoruz. Biz hem başarılı hem de centilmen olacağız" diye konuştu. Yenişehir Belediyespor Başkanı Serhat Savcı da, hedeflerinin kesinlikle 3'üncü Lig olduğunu vurguladı. Savcı, "Bu hedef doğrultusunda el ele vererek inşallah hedefimizi gerçekleştireceğiz. Biz sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediyespor Antrenörü Sadri Güler de haftada 5 gün yapacakları antrenmanlarla sezona hazırlandıklarını anlattı. Güler, "Ben ve Ahmet Zeytin arkadaşımız elimizden geldiğince takımımızı sezona hazırlayacağız. İnşallah bu yıl bizim sezonumuz olacaktır. Belediye Başkanımız ve yöneticilerimiz ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Artık bundan sonrası bizim ve futbolcuların elinde" açıklamalarında bulundu.

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