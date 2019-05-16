Yeni Rüya Atı Doom, Black Desert Türkiye & MENA dünyasında!

Ramazan kutlamaları yepyeni içerikleri ve etkinlikleriyle devam ederken Black Desert Türkiye ve MENA dünyası maceracılarını bekliyor! Lahn’ın Kızıl Dao’sunda ustalaşanlar için yeni beceriler açıldı ve yeni rüya atı uyandırılmayı bekliyor. Yeni bir bölge sınırlarını ilk kez dış dünyaya açmaya hazırlanırken maceracılar, devam eden on bir ayın sultanı kutlamaları kapsamındaki tüm etkinliklere katılıyor!

Lahn karakterinden farklı savaş stratejileri göreceğiz

Lahn karakterlerini uyandıran maceracılar için sınıfın yeni becerileri mutlak becerileri ve rabam becerilerinde ustalaşma mücadeleleri bugün başlıyor. Bu iki yeni özellik, maceracılara tercih ettikleri savaş stilleri adına daha sağlam kontroller sağlarken Lahn’ın ana becerilerinden birçoğu artık mutlak becerilere yükseltilebiliyor. Bu Lahn becerileri, uyanış öncesi becerilerini uyanış sonrası beceriler kadar etkili kılan formlardır. Ayrıca ana ve alt becerilerin birleştirilip yeni ve güçlü saldırılar kazandıran yeni beceri geliştirme sistemiyle Lahn, artık rabam becerileri sayesinde beceri birleşimi öğrenebiliyor. Bu yeni iki Lahn becerileri ile maceracılar kendilerine has ölüm danslarını mükemmelleştirmek için yeni saldırı stratejileri geliştirebilecek.

Rüya atı Doom Black Desert dünyasında

Maceracılar, Doom’un kara alev adımları ve karanlığın hızlanması gibi özel becerileriyle seyahatlerde tam güvenilirlik sağlarken, yarış atlarının idman planlarıyla birlikte bu şehvetli bineğin uyanışında yer alacak. Maceracıların bu yeni rüya atını elde etmesine yardımcı olmak için 29 Mayıs 2019’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Maceracılar ayrıca atlarını geliştirirken yüzde 100 eğitim EXP ve binek EXP artışlarından yararlanabilecek. Toplayıcılar, balıkçılar ve canavar avcıları da mevcut rüya atı türü uyandırma şanslarını arttırarak rüya atı eğitim malzemelerini elde edebilecek. Bu etkinliklerin yanı sıra, üç saat boyunca oyun içerisinde vakit geçirenler kutsanmış elçi parşömenleri ile ödüllendirilirken, diğer iki nadir eşya kazanma şansına da erişecek. Maceracılar bir yandan bu günlük etkinliği tamamlarken, bir yandan da büyük ödüller kazanıp atlarını eğitebilir!

Ejderhalar ülkesi Drieghan’ın sınırları açılıyor

Maceracılar, 22 Mayıs 2019 tarihinde açılacak Ejderhalar Ülkesi Drieghan’da çıkacakları serüvenler için çantalarını hazırlamaya başladı. Bu bölgeyi ilk keşfedenlerden biri olmak isteyenler için Rulupee, Serendia Western Gateway’de kayıtlar başladı. 50’nci seviye ve üzerinde olan maceracılar hazine avı için kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu serüvene katılan maceracılar, içerisinde eşsiz eşyalar bulunan mühürlü Dreighan hazine sandıklarıyla mükâfatlandırılacak.

Ramazan kutlamalarına katılmak isteyenler için son çağrı!

Deneme hesabıyla 7 gün içerisinde 56’ncı seviyeye ulaşan yeni maceracılar için, Black Desert TR ve MENA’da kalıcı erişim yakalama fırsatı 22 Mayıs 2019’a kadar devam ediyor. Ayrıca bu serüvene zaman kaybetmeden dahil olmak isteyenler için ise yüzde 50 oranındaki paket indirimi 12 Haziran 2019’a kadar devam edecek.

Lahn’ın yeni becerileri, Doom ve Dreighan gibi yenilikler ve Ramazan etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi sayfayı ziyaret etmeyi unutmayın!

Steam’de yüzde 50 indirim fırsatı!

17 Mayıs ve 27 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 20.00’de, Steam üzerinden Black Desert Türkiye & MENA’ya yüzde 50 indirim ile sahip olabileceksiniz. Ramazana özel bu fırsatı kaçırmayın!



