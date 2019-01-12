‘Sezonun flaş takımı kimdir?’ deseler birkaç aday sayılabilir elbette. Ancak ilk sıra için pek düşünmeye de tartışmaya da gerek yok.

Ali Ravcı’nın sportif direktörlüğünü, Erol Bulut’un ise hocalığını üstlendiği Yeni Malatyaspor ilk yarıda topladığı 29 puanla lige damgasını vurdu. Bu başarının perde arkasında ise takım içerisinde oluşmuş gerçekten müthiş bir aile ortamının payı var. Biz de bu aile ortamının içine girelim, eğlenceli bir röportaj yapalım istedik.

Son dönemde Netflix’in en çok konuşulan yapımlarından biri olan Muhafız Hakan’dan esinlendik, ünlülerin deri tasarımcısı dostumuz Emin Kavun’un Emino Tillo özel seri montlarından aldık ve Malatya’nın yıldızlarına giydirdik.

Zirvenin muhafızlarıyla hem eğlendik hem de röportaj yaptık...

Guilherme: Burada kalacağız

4 gol 7 asistle öne çıkan Guilherme, “Yeni Malatyaspor’da çok mutluyum. Sezon sonuna kadar takımıma en fazla katkıyı vermek, tablodaki yerimizi korumak istiyoruz” diye konuştu.

Sezon başında kiralık olarak geldiği Yeni Malatyaspor’da forma giydiği 15 maça 4 gol, 7 asist sığdırıp takımın en fazla skora katkı yapan isimlerinden biri olan Guilherme, saha dışında da muhteşem bir insan. Hatta röportaj tamamlandıktan sonra, “Gördüğümüz en mutevazı futbolculardan biri” demekten de alamadık kendimizi. Bu yüzden açıklamaları da kendisi gibi mütevazı ve temkinli oldu Brezilyalı orta saha oyuncusunun.

İlk yarıda yakaladıkları başarıyı ikinci devreye de yansıtmak istediklerini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, “Takım olarak bence çok iyi bir iş yaptık. Ancak şu anda bunu sürdürebilmek çok daha önemli. Kampta da çalışmalarımızı tam anlamıyla bu doğrultuda yapıyoruz. Moralimiz yüksek. İkinci yarının başlamasını bekliyoruz” dedi ve ekledi:

‘Karar sezon sonu’

“Yeni Malatyaspor’da kiralık olarak oynuyorum. Burada çok mutluyum. Başarılı bir grafik yakaladım. Elbette bunu sürdürmek istiyorum. Şu anda gelecek için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna kadar takımıma en fazla katkıda bulunup sonrası için oturup kendi adıma en doğru kararı vereceğiz.”

Mitchell Donald: İyi ki gelmişim!

Hollandalı futbolcu, Malatya’ya gelirken soru işaretleri olduğunu belirtip, “Ancak bu kısa sürede bitti. Çünkü Malatya gerçekten futbolcuyu mutlu eden bir şehir” dedi.

Takıma sezon başında katılan Mitchell Donald, adeta Malatyaspor’un gizli kahramanı... Bakmayın öyle çok sert durduğuna aşırı cana yakın biri. Zaten o da Malatya’daki samimiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Donald, “Malatya’ya gelirken yeni bir ülke, daha önce hiç görmediğim bir şehire geleceğim için açıkçası kafamda soru işaretleri vardı. Ancak bu o kadar kısa sürdü ki... Malatya insanı, taraftarlar... Futbolu gerçekten çok seviyorlar. Doğal olarak futbolcuları da çok seviyorlar ve bunu her sokağa çıktığınızda ya da her maçta fazlasıyla hissediyorsunuz” diyor ve devam ediyor:

‘Başarının sırrı açık’

“Bir futbolcu için bu çok önemli. Sevildiğini hissetmek, insanların ilgisini bilmek değerli şeyler. Çünkü bunları gerçekten samimi bir şekilde hissettiğinizde bu sevgiye karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Bu da sahaya performans olarak son derece olumlu yansıyor. Bence Yeni Malatyaspor’da bizim elde ettiğimiz başarının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. İlk yarıda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek çok önemli”

Eren Tozlu: Daha iyi olacak!

12 resmi maça 5 gol, 2 asist sığdıran Eren Tozlu her zaman olduğu gibi yine 1. Lig’de şampiyonluğa oynayan takımların hayallerini süslüyor. Zirve yarışındaki her takımın kadrosuna katmak için Yeni Malatyaspor’un kapısını aşındırdığı başarılı oyuncu için sportif direktör Ali Ravcı’nın da teknik direktör Erol Bulut’un kararı net; bir yere gitmiyor.

Eren de Malatyaspor’da uzun yıllar formaya giymeye odaklandı: “Ligin ikinci yarısı daha zor geçecek, bunu biliyoruz ve ona göre hazırlanıyor. Bizim gibi yukarıyı yakalayanların kaybetmek istemediği bir ortam olacak. Keyifli bir ikinci devre bizi bekliyor. Taraftarımızın daha fazla desteğine ihtiyaç duyacağız”

Arturo Mina: Bu lig çok zor

“Açıkçası Türkiye’ye gelmeden önce burada böyle zorlu bir ligin oynandığını bilmiyordum. Ancak gördüm ki gerçekten her maç birbirinden zor. Çok iyi hücum oyuncuları var ve bu da benim gibi savunma oyuncularının işini zorlaştırıyor. Fakat hocamızın sistemi gereği takım oyunu oynuyoruz. Savunma konusunda iyi işler yapıyoruz, çünkü sahada yardımlaşıyoruz sürekli. Bundan çok memnunuz.”

Farnolle: Başarının sırrı pozitif düşünce

Yeni Malatyaspor’da ikinci sezonunu geçiren Fabian Farnolle, taraftarın en sevdiği isimlerden biri. Renkli kişiliğinin yanı sıra gösterdiği performansla Sarı-Kırmızılılar’ın kazandığı birçok maça damga vuran başarılı eldivenin en şaşırtan özelliği ise bu kadar sürede öğrendiği Türkçe’si... Röportajı adeta Türkçe yaptık deneyimli eldivenle.

Neşesini her an dışarı yansıtan Farnolle, “Kaleciler yalnız insanlar, işimiz zor. Bu yüzden hep moralimizin yüksek olması, pozitif hareket etmemiz ve düşünmemiz lazım. Malatyaspor bu ortamı futbolcusuna fazlasıyla sağlayabiliyor. Daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum.”

Tunç Kayacı - Ömer Necati Albayrak | FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Gökay Akın