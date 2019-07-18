Transferde son olarak Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre’yi kadrosuna katan Yeni Malatyaspor rotasını forvete çevirdi. Başkan Adil Gevrek, transfer çalışmaları hakkında, “Belirli bölgelere transferler yapacağız. Duruma göre 2-3 transfer daha yapmamız gerekiyor. Orta saha ve forvete takviye düşünüyoruz. Defans hattına da takviye yapabiliriz” ifadelerini kullandı. Sarı- Kırmızılılar’ın hedefindeki isme ise FANATİk ulaştı: Emmanuel Adebayor... Başakşehir’le sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Krasnodar’la görüşme halinde olan yıldız oyuncu için Doğu ekibi devreye girdi. Geçen sezon arasında da kadroya katılmak istenen futbolcu için şartların zorlanacağı ifade edildi.

2 milyon Euro istiyor

Edinilen bilgiye göre transferin önündeki tek engel Togolu yıldızın istediği yıllık ücretin fazla olması. Adebayor’un aynı Başakşehir’den kazandığı gibi 2.5 milyon Euro istediği bildirildi. Yeni Malatyaspor ise başarılı forveti daha uygun bir rakama kadrosuna katmayı planlıyor.

Tunuslu Chaalali de geliyor

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali’nin kulübünün yeni sözleşme önerisini kabul etmediği ve Yeni Malatyaspor’un teklifine yeşil ışık yaktığı ifade edildi. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ghaylene Chaalali’nin Afrika Kupası sonrası Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı kulübün ön anlaşma sağladığı Tunuslu futbolcuyla İstanbul’da resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Chaalali, dün akşam Afrika Kupası 3. maçında Nijerya ile karşılaşan Tunus’un turnuva kadrosunda yer alıyordu.