Yeni Malatyaspor'un anlaştığı Kamara gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor'un transferde her konuda anlaştığı Aboubakar Kamara, Fulham'da bir kulüp personelini darp ettiği için gözaltına alındı.

23 Ocak 2019, Çarşamba 19:24
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Yeni Malatyaspor'un anlaştığı Kamara gözaltına alındı

Mirror'ın haberine göre, Aboubakar Kamara, Fulham'da antrenman çıkışı görevli bir personelle kavga ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.

Fulham patronu Claudio Ranieri de daha öncesi Mitrovic ile tartışma yaşayan futbolcuyu kovmuş, Pazartesi Kamara yeniden takımla çalışmalara başlamıştı. Bu olayın ardından tecrübeli futbolcu ile ilgili nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'un da gelişmeleri büyük bir dikkatle izleyip sonuçlandıktan sonra transferle ilgili karar vermesi bekleniyor.

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