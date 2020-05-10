Yeni Malatyaspor’dan Anneler Günü için videolu kutlama

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırladığı kliple tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Anneler Günü özel klibinde futbolcu Eren Tozlu, yer aldı.

Kulüp tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Tozlu, Anneler Günü dolayısıyla önce annesi Şule Tozlu’yu telefonla arayarak, gününü kutladı. Tozlu, ardından elinde çiçekle kulüp temizlik sorumlusu Hürü Aykol’u evinde ziyaret edip, Anneler Günü’nü kutladı.

Klip, kulübün sosyal medya hesaplarından, "Öpemesek de o güzel ellerinizi bu anneler gününde, içimizdeki kocaman sevgileri yarınlara sakladık. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla paylaşıldı. Klip, sosyal medyada beğeni topladı.



