Ligin flaş takımı Yeni Malatyaspor, yakaladığı müthiş çıkışı Fenerbahçe karşısında da sürdürmeye kararlı. Ev sahibi ekipte, rakibinin aksine sakatlıkları bulunan yıldızlar bir bir takıma dönüyor. Thievy Bifouma, Moryke Fofana, Ghaylen Chaaleli ve Rahman Buğra Çağıran tamamen iyileşti.

Bu futbolcular, Fenerbahçe önünde görev verilmesi halinde ilk 11’de sahaya çıkabilecek. Ayrıca milli takımlara giden Fabian Farnolle ve Teenage Hadebe de dünkü antrenmanda yer aldı. Yeni Malatya’da kart cezalısı Eren Tozlu’nun dışında çok büyük bir eksik var: Sergen Yalçın.

Başarılı teknik adam, Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Bunun ilkini Göztepe’de çeken 47 yaşındaki çalıştırıcı, pazar günü de kulübede olmayacak