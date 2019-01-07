Yeni Malatyaspor'da imza şov

Evkur Yeni Malatyaspor Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı transferlerini resmen duyurdu.

07 Ocak 2019, Pazartesi 18:22
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Yeni Malatyaspor'da imza şov

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans gösteren ve 2. yarıda da aynı performansı yinelemek isteyen Yeni Malatyaspor'da transferler art arda açıklandı.

Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş ile Çaykur Rizespor'dan ayrılan Robin Yalçın resmen Sarı Kırmızılı ekibe imza attı.

Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferi karşılığında kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyecek olan Barış Alıcı da Antalya Belek’teki kamp çalışmalarına dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla tanışan Alıcı, çalışmalara başladı.

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