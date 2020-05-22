Yeni Malatyaspor’da antrenmanlar devam
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcular koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı futbolcular günü çift idmanla tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcular koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.
MALATYA (AA) -