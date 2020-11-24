Yeni Malatyaspor’da 2 yeni vaka çıktı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde iki futbolcusunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor’da iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Daha önce de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan sarı-siyahlılarda vaka sayısı 3’e yükseldi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 23.11.2020 tarihinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile birlikte toplam pozitif sayımız 3 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."