Yeni Malatyaspor turu zora soktu

Partizan - Yeni Malatyaspor: 3 - 1

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'a 3 - 1 mağlup oldu.

Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki FK Partizan Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 4'üncü dakikada Sadiq Umar, 67'nci dakikada Takuma Asano ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Soumah kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 83'üncü dakikada Chebake'ten geldi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak.