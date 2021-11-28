Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Galatasaray 'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

'Zor bir maç olacak' diyerek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı, "Avrupa'da turu geçmiş bir takıma karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı çok iyi oynayarak galibiyet aldılar. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız, her topta agresif olacağız. Büyük takımlara karşı agresif olmazsanız şansınız olmaz" dedi.

Yaşanan sakatlıkları ve sahaya sürdüğü 11'i de değerlendiren Sumudica, "Bizim için çok zor ama takımımız bu. Elimizdeki oyuncular bu şekilde. Geçen hafta Aabid ve Mustafa Eskihellaç'ı kaybettim. Mustafa şut çekerken kaburgası kırıldı, 20 yıllık teknik direktörlük kariyerimde bunu ilk defa görüyorum. Transfer sezonunu iple çekiyoruz" yorumunu yaptı.