Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-



SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattı.

UEFA Avrupa Lig'inde Türkiye'yi temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, görüştüğü Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs'de forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu 23 yaşındaki Teenage Hadebe ile anlaştı. Hadebe'nin bu hafta Düzce kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.



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