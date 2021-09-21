Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor 'u konuk edecek. Beşiktaş 'a 3-0 kaybetmesinin ardından 3-1 öne geçtiği Fatih Karagümrük maçından 4-3'lük mağlubiyetle ayrılan Malatya temsilcisi, kötü gidişata son verip moral depolamak istiyor. 3 puan hasreti çeken Sivasspor ise ilk galibiyeti Malatya deplasmanında almaya çalışacak. Yeni Malatyaspor, 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor. Ligde geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayan Sivasspor ise puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Yeni Malatyaspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Mustafa, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Aabid, Mallan, Ndong, Adem, Tetteh

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Isaac, Faycal, Hakan, Gradel, Pedro, Yatabare