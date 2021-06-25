Yeni Malatyaspor, Oussama Haddadi transferini açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bonservisi Al-Ettifaq'da bulunan ve 1.5 sezondur Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Oussama Haddadi'yi kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip, 29 yaşındaki sol bek 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kasımpaşa formasıyla 53 maça çıkan Haddadi, 6 asistle skora katkı sağladı. 2015 yılından beri Tunus A Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli sol bek, 27 maçta şans buldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Al-Ettifaq Kulübü oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Oussama Haddadi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Haddadi!