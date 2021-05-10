Süper Lig'in 41. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Hatay temsilcisi, Malatya'dan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Düşme hattında bulunan Yeni Malatyaspor ise sahasında rakibini yenmeyi amaçlıyor.

Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor, ligde çıktığı 38 müsabakada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 60 puan yazdıran bordo-beyazlı ekip, haftaya 5. sırada girdi.

Malatya temsilcisi ise 10 galibiyet, 14'er beraberlik ve yenilgiyle 44 puan topladı. Sarı-siyahlılar 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor, 2-1 kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Hatayspor'da kart cezalısı bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.