Süper Lig 'de 5. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bugün VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk edecek. Ligin iki flaş ekibi sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yeni Malatyaspor geçen hafta Beşiktaş 'a deplasmanda yenilmişti. Fatih Karagümrük ise eksik kadrosuna rağmen Adana Demirspor'u 4-0'la geçmişti.

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, geride kalan 4 haftada 6 puan toplarken, ligde 10. sırada yer alıyor.

İrfan Buz'un öğrencileri, zorlu Fatih Karagümrük maçını kazanarak ligdeki 3. galibiyetini almak istiyor.

Malatya temsilcisinde sakatlıkları devem eden Karim Hafez, Benjamin Tetteh, Ertaç Özbir, Buğra Çağıran karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde tek mağlubiyeti bulunan VavaCars Fatih Karagümrük ise 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda maç kazanamayan İstanbul temsilcisi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek, bu şansızlığını kırmak istiyor.

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük'te sakatlıkları bulunan Alparslan Erdem, Andrea Bertolacci, Fabio Borini ve Rayyan Baniya mücadelede yer almayacak..