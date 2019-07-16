Yeni Malatyaspor, altyapısında yetişen yetenekli oyuncularıyla profesyonel sözleşme yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda gelecek vaat eden isimlerden Mehmet Süha Yiğit ve Erşan Yasa, düzenlenen törenle profesyonel sözleşmeye imza attı. Altyapıda uzun yıllar formasını giydiği kulüpte profesyonel olan genç oyuncuların imza törenine altyapı antrenörleri de katıldı.

U17 ve U19 takımlarındaki performansıyla dikkat çeken Süha, sarı kırmızılı takımın alt yapısında son 2 yılda 28 gol kaydetti. Yaşı U19 takımıyla oynamaya müsait olan genç oyuncunun kulüp bünyesinde mi, yoksa kiralık olarak mı değerlendirileceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Yine altyapıda daha önce profesyonel yapılan Bilal Barman ile de sözleşme yenilendi.

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)