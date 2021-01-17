Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geelecek. 5 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor, Rize’yi yenip ayağa kalkmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar’da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Takımdaki Kovid’li oyuncu sayısı 5’e yükselen Çaykur Rize’de ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakat.

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Youssouf, Acquah, Olcay, Adem, Kubilay, Umut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, Meljnak, Baiano, Donsah, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda