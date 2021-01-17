Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 19. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor üç puan mücadelesi verecek. İki takımda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geelecek. 5 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor, Rize’yi yenip ayağa kalkmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar’da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Takımdaki Kovid’li oyuncu sayısı 5’e yükselen Çaykur Rize’de ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakat.
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Youssouf, Acquah, Olcay, Adem, Kubilay, Umut
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, Meljnak, Baiano, Donsah, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda