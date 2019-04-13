Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Malatyaspor Kamara ile yüzde yüz gol poziyonundan ve Adem Büyük ile penaltıdan yararlanamadı. Sarı-Kırmızılılar'ın golünü Adem Büyük, Alanyaspor'un golünü Junior Fernandes kaydetti.

Maçtan dakikalar:

Maçın ilk atağında Kamara, ceza alanı içinde kaleci Haydar'la girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve Yeni Malatyaspor oyuncuları penaltı bekliyor. Kamara, ceza alanı içinde Haydar'dan topu kurtardı ve kendi yerde kalınca Serkan Çınar, VAR uyarısı ile kenara geldi ve pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

Topun başına geçen Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi ve Malatyaspor, maçın henüz başında 1-0 öne geçti.

Malatyaspor'da Kamara inanılmaz bir golü kaçırdı! 10. dakikada kaleci Haydar'ı da geçen Kamara, boş kaleye topu dışarı attı.

10. dakikada Fernandes'in ceza alanı yayı dışından yaptığı sert şutu Farnolle uzandı ve köşeden çıkardı.

12. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna altı pas dışında kafa vuruşunu yapan Junior Fernandes, Farnolle'un sağından topu ağlara gönderdi.

21. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Guilherme'nin arka direğe ortasına Mina yatarak vuruşunu yaptı ancak bu deneme az farkla yakın direk dibinden auta çıktı.

33. dakikada Yeni Malatyaspor'un kullandığı duran topta Ceyhun, Mina'ya ceza alanı içinde dirsek attığı gerekçesi ile hakemden ikinci kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Ceyhun Gülselam'ın dirseği sonrası Yeni Malatyaspor bir kez daha penaltı kazandı.

37. dakikada penaltıyı kullanmak için yine topun başına geçen Adem Büyük, bu kez penaltıyı gole çeviremedi.

İlk yarı sona erdi.

48. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Coulker kafa vuruşunu yaptı ancak üzerine gelen topta kaleci Farnolle hata yapmadı.

73. dakikada Murat'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Bifouma, çalımla rakibinden sıyrıldı ve sert şutunda savunmadan seken top, altı pas dışında Ömer'de kaldı. Ömer'İn bekletmeden şutunu yakın mesafeden Haydar çıkardı.

78. dakikada Yeni Malatyaspor, rakip ceza alanında Bifouma ile bir pozisyona daha girdi ve bu pozisyondan da sonuç alamadı.

81. dakikada Erkan Kaş, hakeme sarf ettiği sözler sonrasında dördüncü hakemin uyarısı ile Serkan Çınar'dan direkt kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi...

Kalan dakikalarda da gol gelmedi ve Malatyaspor, net pozisyonlar yakalığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor 11'ler...

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed, Bifouma, Guilherme, Adem, Kamara

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Ozan, Lucas, Efecan, Campos, Fernandes