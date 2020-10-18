Yeni lider Fenerbahçe! Süper Lig 5. hafta puan durumu | Puan durumu ve fikstür
Milli ara sonrası Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederken, Trabzonspor deplasmanından 2-0 galip ayrılan Başakşehir, ilk 3 puanını 5. haftada aldı. Göztepe'yi deplasmanda 3-2 ile geçen Fenerbahçe, Alanyaspor'un önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 5. haftanın puan durumu ve önümüzdeki haftanın fikstürünü haberimizden bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Sezona çok kötü başlayan son şampiyon Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0'la geçtii ilk galibiyetini 5. haftada aldı. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3'le geçti. Nefesleri kesen Göztepe- Fenerbahçe maçında ise 5 gol çıktı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, 11 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Haftanın kapanışı pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği-Denizlispor ve Galatasaray -Alanyaspor maçlarıyla yapılacak.
İşte Süper Lig puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...
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Süper Lig puan durumu
1 - Fenerbahçe | 11 puan
2 - Alanyaspor | 10 puan (1 maçı eksik)
3 - Fatih Karagümrük | 8 puan
4 - Antalyaspor | 8 puan
5 - Galatasaray | 7 puan (1 maçı eksik)
6 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)
7 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)
8 - Kasımpaşa | 7 puan
9 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)
10 - Göztepe | 6 puan
11 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)
12 - Kayserispor | 6 puan
13 - Çaykur Rizespor | 5 puan
14 - Trabzonspor | 5 puan
15 - Yeni Malatyaspor | 5 puan
16 - Gençlerbirliği | 4 puan (2 maçı eksik)
17 - Gaziantep FK | 4 puan
18 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)
19 - Başakşehir | 4 puan
20 - Denizlispor | 2 puan (1 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
Hatayspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)
Fatih Karagümrük 1 - 1 Kasımpaşa
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
Kayserispor 1 - 3 Sivasspor
Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe
Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir
Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK
Gençlerbirliği - Denizlispor
Galatasaray - Alanyaspor
Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş
Süper Lig 6. hafta programı
Kasımpaşa - Göztepe
Ankaragücü - Hatayspor
Gaziantep FK - Konyaspor
Erzurumspor - Galatasaray
Başakşehir - Antalyaspor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Alanyapsor - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Trabzonspor
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Beşiktaş
Haftayı bay geçen takım: Kayserispor