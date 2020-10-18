Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Sezona çok kötü başlayan son şampiyon Başakşehir, Trabzonspor'u 2-0'la geçtii ilk galibiyetini 5. haftada aldı. Haftanın en gollü maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 5-3'le geçti. Nefesleri kesen Göztepe- Fenerbahçe maçında ise 5 gol çıktı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, 11 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın kapanışı pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği-Denizlispor ve Galatasaray -Alanyaspor maçlarıyla yapılacak.

İşte Süper Lig puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

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Süper Lig puan durumu

1 - Fenerbahçe | 11 puan

2 - Alanyaspor | 10 puan (1 maçı eksik)

3 - Fatih Karagümrük | 8 puan

4 - Antalyaspor | 8 puan

5 - Galatasaray | 7 puan (1 maçı eksik)

6 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)

7 - Sivasspor | 7 puan (1 maçı eksik)

8 - Kasımpaşa | 7 puan

9 - Hatayspor | 7 puan (1 maçı eksik)

10 - Göztepe | 6 puan

11 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)

12 - Kayserispor | 6 puan

13 - Çaykur Rizespor | 5 puan

14 - Trabzonspor | 5 puan

15 - Yeni Malatyaspor | 5 puan

16 - Gençlerbirliği | 4 puan (2 maçı eksik)

17 - Gaziantep FK | 4 puan

18 - Beşiktaş | 4 puan (1 maçı eksik)

19 - Başakşehir | 4 puan

20 - Denizlispor | 2 puan (1 maçı eksik)

21 - Ankaragücü | 1 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Hatayspor - Erzurumspor (ERTELENDİ)

Fatih Karagümrük 1 - 1 Kasımpaşa

Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor 5 - 3 Ankaragücü

Kayserispor 1 - 3 Sivasspor

Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe

Trabzonspor 0 - 2 Başakşehir

Antalyaspor 1 - 1 Gaziantep FK

Gençlerbirliği - Denizlispor

Galatasaray - Alanyaspor

Haftayı bay geçen takım: Beşiktaş

Süper Lig 6. hafta programı

Kasımpaşa - Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor

Gaziantep FK - Konyaspor

Erzurumspor - Galatasaray

Başakşehir - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Alanyapsor - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - Trabzonspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor