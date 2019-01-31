Sosyal medya üzerinden görüşerek bir araya gelen Yeni Çorumspor taraftarları, istifa eden kulüp Başkanı Fatih Özcan’ı kararından vazgeçirmek için yürüyüş düzenledi. Hürriyet Meydanı Saat Kulesi mevkiinde toplanan ve tezahüratlarda bulunan kırmızı-siyahlı taraftarlar adına konuşan Hüseyin Nalcı, başkanlarını görevine dönmelerini istedi.

Nalcı, "Başkanımız adeta bize küserek gitti. Onun bu takım adına neler yaptığını, hiçbir menfaati olmadan servet harcadığını biliyoruz. Başkan yaptığı açıklamada 'Söz verdim Çorumspor ismini geri getirdim. Bunu yaparken de Çorum AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’dan müthiş destek aldım' dedi. Buradan tüm taraftarlar ardına sayın vekilimize sesleniyoruz; başkan sizden rica etmiş bu ismi geri getirelim demiş, Çorum için seve seve demişsiniz ve Çorumspor'u biz taraftarlara yeniden kazandırmışsınız. Bizde sayın vekilimizden söz istiyoruz. Biz taraftarlar olarak başkanımızı geri istiyoruz. Biliyoruz ki siz onu kırmadıysanız, o da sizi kırmaz" diye konuştu.