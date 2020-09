Yeni çok oyunculu simülatör Football for Friendship World

Uluslararası çocuk sosyal programı «Dostluk İçin Futbol», dünya çapında 211 ülke ve bölgede sunulacak olan, Football for Friendship World video oyununun piyasaya sürüldüğünü bugün duyurdu. Kullanıma sunumunun 2020 sonbaharında yapılması planlanıyor. Tüm dünya üzerinden kullanıcılar ilk kez, uluslararası milli takımlarda bir araya gelerek «Dostluk için futbol» kurallarına göre maçlara katılma fırsatına sahip olacaklar. Yeni çok oyunculu futbol simülasyon oyunu, programın dostluk, barış ve eşitlik gibi temel değerlerine dayanmaktadır. Oyunun geliştiricisi DataArt şirketidir. Oyun MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS platformlarında oynanabilecek.

Football for Friendship World (F4F World), farklı ülkelerden kullanıcıların sorumlu olduğu her futbolcu için uluslararası takımlarda gerçek zamanlı maçların düzenlemenizi sağlar. Her takımın bir kaleci, defans oyuncusu, iki forvet, iki orta saha oyuncusu ve aynı zamanda bir antrenör ve yedek oyuncu bulunur. F4F World, kullanıcıların rastgele veya tanıdık oyuncuları davet ederek takımlara katılmalarına veya kendi takımlarını oluşturmalarına imkan verir. Klasik kurallara ek olarak, oyuncular, «Dostluk için Futbol» uluslararası programının dokuz değerine dayalı olarak yeni kurallar kapsamında ilk kez maçlara erişebilirler, bu değerler: dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, bağlılık, zafer, gelenek ve onur'dur.

Football for Friendship World özellikleri:

• Orijinal tasarım çizimleri ve benzersiz karakter özelleştirmesi

• Çok seviyeli futbol oyuncusu, kulüp koçu, futbol taraftarı modları

• «Dostluk için futbol» kurallarına ve süper-vuruş kullanarak modifikasyonlara göre maçlara katılma imkanı

• Kulüp oluşturma ve farklı ülkelerden rastgele veya tanıdık oyuncuları davet etme imkanı

• Birden fazla ekipte ve uluslararası ligde oynama imkanı ile kulüp kariyeri yönetimi.

F4F World, ödüllü eğitim oyun platformu Skillotron ve Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica / Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup için küresel çözüm sağlayıcısı DataArt tarafından geliştirilmiştir.

Football for Friendship World'ün 2020 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve oyun ilk kayıtlı kullanıcılar için tamamen ücretsiz olacak.

DataArt şunları belirtti, «Ekibimiz için, çok yüksek sosyal öneme sahip bir oyunun geliştirilmesinde yer almak büyük bir onur. Projenin oluşturulmasında farklı ülke ve şehirlerden, farklı mesleklerden, farklı dilleri konuşan kişiler yer alıyorlar, ancak hepsi «Dostluk İçin futbol» tarafından bir araya getirildiler ve proje, sadece futbol taraftarları için değil, herkes için mümkün olduğunca çekici hale getirme arzusu ile oluşturuldu. Football for Friendship World, uluslararası takımları çevrimiçi olarak eğlenceli bir oyun tarzında birleştirecek. Hoş sürprizler ve dünya futbolunun yıldızlarına meydan okuma fırsatı sunan erişilebilir ve sezgisel bir oyun üzerinde çalışıyoruz».

F4F Program Bilgisi

Uluslararası Çocuk sosyal programı «Dostluk için futbol», PAO «Gazprom» tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilmektedir Geçtiğimiz yedi sezon boyunca, 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi ve 5 milyondan fazla taraftar elde etti.

Program katılımcıları - Genç futbolcular ve Genç gazeteciler - engelli olanlar da dahil olmak üzere 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklardır. Farklı ülkeler ve kültürleri temsil eden genç futbolcular, karışık milli takımlarda bir araya gelirler ve verdikleri örneklerle milliyet, cinsiyet ve fiziksel yeteneklerin aynı takımda oynamak için bir engel olmadığını gösterirler Genç gazeteciler, Uluslararası çocuk basın merkezinde programın olaylarını aktarıyorlar. Tüm katılımcılar Genç Elçi statüsünü kazanırlar ve eve döndüklerinde, «Dostluk için futbol»'da kazanılan deneyimleri paylaşmaya ve dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, sadakat, zafer, gelenek ve onur gibi evrensel insani değerleri desteklemeye devam ederler.

«Dostluk için futbol», UEFA, FIFA, Futbol federasyonları ve dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, uluslararası hayır kurumları, ünlü sporcular, politikacılar, sanatçılar tarafından desteklenmektedir. Proje, tarihteki en çok uluslu futbol Antrenmanı dünya rekoru da dahil olmak üzere, sosyal sorumluluk, spor ve iletişim alanında birçok uluslararası ve ulusal ödülle onurlandırıldı.

2020 yılında, «Dostluk için futbol» online formatta yapılacaktır. Her yaştan 10 binden fazla oyuncuyu bir araya getirecek özel dijital platform, uluslararası çocuk yarışmalarının merkezi olmasının yanı sıra herkesin antreman yapabileceği, uluslararası karışık takımlarda bir araya geleceği ve en sevdiği oyunu evden çıkmadan «Dostluk için futbol» formatında oynayabileceği bir oyun alanı olacak.