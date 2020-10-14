İZMİR, (DHA) -

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk adayı Bucaspor 1928'in iç saha maçlarını oynadığı 11 yıllık Yeni Buca Stadı'nın içler acısı hali sarı-lacivertli camiayı kahrediyor. Bir süredir bakımı yapılmayan Buca Belediyesi'ne ait tesisin yedek kulübesinden saha kenarındaki foto muhabiri kulübesine, drenajından protokol tribününe bakımsız hali yürek burkuyor. Bucaspor'un Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ile 3'üncü Lig'de sayısız maçına ev sahipliği yapan, genç ve kadınlarda milli maçların da oynandığı stat, Eski Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılıp 18 Ocak 2009'da Bucaspor-Çorumspor maçıyla kapılarını açtı. O dönem 2'nci Lig'de olan Buca, 2010'da Süper Lig'e yükselince kapasitesi artırılıp koltuk sayısı 8 bin 810'a çıkarılan stat, yenilenmiş haliyle 29 Ocak 2011'de kullanıma açıldı.

Taraftarın, "Buca Arena" olarak adlandırdığı, sarı-lacivertlilerin hem şaşalı hem de üzücü dönemlerine görgü tanıklığı yapan statta yıllar boyunca birçok ünlü futbolcu sahaya çıktı. Halen Bucaspor 1928'in maçlarını oynadığı statta tesis sahibi Buca Belediyesi çimler dahil bakımları durdurunca tribünler, yedek kulübeleri, futbolcu ve hakemlerin sahaya çıktığı körük adeta harabe haline geldi. Bucalı futbolseverler, bakım sorununun çözülmesini bekliyor. Bucaspor Süper Lig'e çıktığında yapılan balkon tribünü, batı kale arkası, localar, kamera odaları ve 2 çelik konstrüksiyon köprünün ruhsatsız olduğu gerekçesiyle stadın ilave bölümleri için Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin yıkım kararı, Danıştay tarafından onaylanmıştı. Danıştay, kararı belediyeye de bildirmişti.

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