Yemeksepeti Protality Sezon 3 Şampiyonu STARDUST

Yemeksepeti’nin ana sponsor, Olips ve MediaMarkt’ın pro sponsor desteği ile gerçekleşen Protality Sezon 3’ün Büyük Finali hem Türkçe, hem Arapça olarak canlı yayınlandı.

eSports360 ve WeSportsMedia’nın 2019 yılından beri sürdürdüğü Gaming ve Espor projelerinde yeni bir zirve olmak için kolları sıvayan Yemeksepeti Protality Sezon 3, ve turnuvanın genişlemesi sonucunda daha fazla takımın katılımı ile sadece Türkiye’nin değil, tüm MENA bölgesinin en iyi takımını belirlemiş oldu.

60.000TL ödül havuzunu ilk 8 takıma paylaştıran etkinlikte ödül havuzu şu şekilde dağıldı:

Yemeksepeti Protality Sezon 3 Final Aşaması Ödül Kazanan İlk 8

● STARDUST - 26.000TL

● SuperMassive Blaze - 14.000TL

● OLD GENERATION - 7.000TL

● HOWL - 5.000TL

● Futbolist - 3.000TL

● fastPay Wildcats - 2.000TL

● Digital Athletics - 1.500TL

● Crashers Esports - 1.500TL

Tüm maçlar Buğrahan "Wreckage" Şevke, Utku "Utimikk" Taşyürek ve Arda "Tropik" Bayram’ın sunumları ile http://twitch.tv/pubg_battlegroundstr adresinden Türkçe olarak, Mohammad "Wicked" Koush ve Yoisf "matrix" Olaik’in sunumları ile de https://www.facebook.com/pubg.battlegrounds.mena/ adresinden Arapça olarak canlı yayınlandı.