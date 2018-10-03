Yelkende 470 olimpik sınıfı Steve Irish’e emanet

Türkiye Yelken Federasyonunda, 470 olimpik sınıfı antrenörlüğüne İngiliz Steve Irish getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 470 olimpik sınıf sporcuları olimpiyat kota mücadelesine Irish ile hazırlanacak.

İngiltere Yelken Federasyonunda optimist, 420 ve 29er sınıflarında başantrenörlük yapan Irish, 420 ve 29er sınıflarında dünya şampiyonluğu, 3 kez Dünya Yelken Gençler Şampiyonası’nda şampiyonluk olmak üzere birçok başarının kazanılmasını sağladı.

Irish, 2003’ten beri İngiliz Yelken Takımı için tam zamanlı antrenörlük görevinde bulundu.

AA