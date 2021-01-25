Pandemi koşulları nedeniyle yaz mevsiminde sahaların kışlık bakımlarının doğru şekilde yapılamadığını belirten Uslu, "Saha bakım işini üstlenen arkadaşlar yeterli bilgi ve birikime sahip olması gerekiyor. Bu gün bozuk saha ve çimden dolayı tartışma yaşanıyorsa demek ki bazı şeyleri doğru yapmıyoruz. Pandemiden dolayı bu sene farklı bir süreçten geçiyoruz. Yaz döneminde çok fazla ara verilemedi. Müsabaka sayıları artırıldı. Haftada iki gün maç yapılıyor. Bu sürece uygun bakım modelleri yapılamadığı için bugün sahaları konuşuyoruz.

Yaz mevsiminde sahaların kışlık bakımları doğru şekilde yapılamadı. Müsabakalara verilen arada kışlık bakım yapılabilirdi. Mayıs ayında yaptığım söyleşide herkesi uyarmıştım ve öneriler sunmuştum" dedi.

KULÜPLER ZEMİN BAKIMI İÇİN AYRI BİR BÜTÇE AYIRMAK ZORUNDA

Türkiye'de bu sorunu çözmek için işi bilen kişilerden oluşan saha bakım ekibi oluşturulması gerektiğini ifade eden Uslu, "Kulüpler zemin bakımı için ayrı bir bütçe ayırmak zorunda. Türkiye'de sadece saha bakımı ile ilgili EGE Üniversitesi'nde bir bölüm var. Buradaki arkadaşlardan maalesef yararlanılmıyor" dedi.

Kendisinin Amerika ve Fransa'da eğitim aldığını, bu konuda iki önemli sertifikaya sahip olduğunu ve dünyada saha bakımının en iyi şekilde formülünü bilen ender kişilerden olduğunu kaydeden Uslu, "Sağlıklı saha ve çim için stadyumlar, güneş ve rüzgar hesaplamaları yapılmış ve onay alınmış yere yapılmalı. Tohum, çim rülosu ve sahanın drenajı coğrafyaya uygun olarak tercih edilmeli. Örneğin Antalya ve Erzurum için aynı drenaj, çim ve tohum kullanamazsınız. Maalesef Türkiye'de bu konularda yanlışlık yapılıyor" diye belirtti.

İHA