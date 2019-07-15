Lig aşamasında sona adım adım yaklaşılıyor ancak puan tablosundaki düğüm bir türlü çözülmüyor! En yakın rakibine 3 galibiyet fark atan Royal Youth yarı finalin kapısını çoktan araladı. Geri kalan 9 takım içinse belirsizlik devam ediyor.

Haftanın öne çıkanları

VFŞL’de lig aşamasını ilk 2 sırada bitiren ekipler mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlıyor. Bitime 6 maç kala en yakın rakibinin 3 galibiyet önünde bulunan Royal Youth yarı finalin kapısını çoktan araladı. 6. haftayı Bahçeşehir SuperMassive ve 1907 Fenerbahçe Espor galibiyetleriyle kapatan ekip kalan haftalarda daha az yorucu bir fikstüre sahip olacak. Mevcut performanslarını sürdürmeleri halinde lig aşamasını 17-1 tamamlamaları oldukça olası görünüyor.

Beşiktaş sonunda laneti bozuyor! Son olarak 2016 Kış Mevsimi’nde mevsim finallerinde mücadele eden ekip 3.5 yıl aradan sonra aynı heyecanı yeniden yaşıyor. Beşiktaş, GALAKTICOS ve Galatasaray Espor karşısında aldığı galibiyetlerle 6. haftayı kayıpsız kapattı. Rakiplerinin yaşadığı kayıplarla birlikte takım bir anda kendini 2. sırada buldu.

Bursaspor Esports ilk 6 yarışını bırakmıyor! Move’un takıma alışmasıyla bambaşka bir takım halini alan ekip 1907 Fenerbahçe Espor ve GALAKTICOS karşısında galip gelmeyi başardı. Takımın öne çıkan özelliğiyse makro oyunu oldu. Takım iki karşılaşmada 14 skor aldı ve yalnızca 3 skor verdi. Maçlar ortalama 30 dakikada kazanıldı ve rakibe hiç Baron verilmedi.

VFŞL'de 6. hafta karşılaşmaları 20-21 temmuz tarihlerinde, Riot Games Espor Sahnesi'nde oynanacak.

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