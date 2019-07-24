Yaylada voleybol turnuvası

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nda ikinci Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası başladı.

Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası'na bu yıl Kaş, Elmalı ve Demre ilçelerinden 12 takım katılıyor. Takımlar ilk turda 6'şar takımın yer aldığı iki grupta lig usulü mücadele edecek. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar, ikinci tura, çeyrek finale yükselecek. İkinci turda maçlar eleme usulü oynanacak. Maçlarda hakemliği, Yayla Kılınçlı Mahallesi'nden Mustafa Ülker yapıyor. Maçlar saat 21.00'de başlıyor, 24.00'e kadar devam ediyor. Maçlar üç set üzerinden oynanıyor.

Turnuvayı organize eden ekibin temsilcisi beden eğitimi öğretmeni ve futbol hakemi Veli Günay, "İkinci kez düzenlediğimiz turnuva bölgede tek. Maçlar gece oynanıyor. Her gece yaklaşık 3 saat boyunca yüzlerce kişi, voleybol maçı seyrediyor. Yaklaşık 120 kişi spor yapıyor. Amacımız bölge insanını tanıştırmak, kaynaştırmak, sporla buluşturmak. Üç ilçeden farklı takımların turnuvaya katılması çok güzel. Sosyal etkinliklerin çok olmadığı yaylada, her gün yüzlerce insanımıza eğlence yaşatıyoruz. Hemen ardından bir futbol turnuvası düzenleyeceğiz. İlk üç dereceye giren takımlara madalya ve kupa vereceğiz. Ayrıca turnuvaya katılan takımlardan hiçbir ücret almadık" dedi.

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