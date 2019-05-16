Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu Rize’de başlayacak
Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu yarın Rize’de başlayacak. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin Avrupa takviminde yer alan tur, 3 etaptan oluşacak.
Yavuz Sultan Selim Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu yarın Rize’de başlayacak.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin Avrupa takviminde yer alan tur, 3 etaptan oluşacak.
Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun rotasında gerçekleştirilecek turda 14 takım mücadele edecek.
Bisikletçiler, 19 Mayıs Pazar günü Samsun’da sona erecek yarışta Karadeniz’in eşsiz doğasında yaklaşık 500 kilometre pedal çevirecek.
AA