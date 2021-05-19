Kulüpten yapılan açıklamada, “Yatabare’yi tebrik ediyor, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz” denildi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor forması giyen Yatabare, bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı. Kırmızı-Beyazlılar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti. Sivasspor’da gözler teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kontratına çevrilmiş durumda.



