Yasemin Ecem Anagöz : 'Olimpiyat madalyası almayı hedefliyorum'

"Bu zamana kadar Türkiye’de daha önce yapılmamış şeyleri başardım. Hem bireysel hem de takım halinde başardık bunları. Olimpiyatlarda da neden madalya almayalım?"

Türk okçuluğunun altın yılını yaşadığı 2018’de katıldığı şampiyonalarda 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya alan 20 yaşındaki Yasemin Ecem Anagöz, artık olimpiyatlarda madalya kazanmak istediğini söyledi.

Dünya Okçuluk Federasyonunun "yılın kadın sporcusu" ödülünü almayı başaran Yasemin Ecem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının hem bireysel hem de takım olarak çok güzel bir sene olduğunu ifade etti.

Dünya Kupası’nın ilk ayağı olan Şangay’da Mete Gazoz ile birlikte karışık takımda gümüş madalya alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Yasemin, Antalya ve Berlin ayaklarında ise üçüncü olduklarını kaydetti.

Yasemin, Avrupa şampiyonasında karışık takımda Mete Gazoz ile dünya rekoru kırarak şampiyon olduklarını anımsatarak, bu unvanı 22 senenin ardından yeniden Türkiye’ye getirdiklerinin altını çizdi

Samsun’da yapılan ve en iyi 8 sporcunun katıldığı dünya kupası finallerinde gümüş madalya kazandığını dile getiren Yasemin, şöyle konuştu:

"Avrupa şampiyonası ve dünya kupası finali kendime olan güvenimi ve motivasyonumu artırdı. Dünya şampiyonu olabilmek için geçen sene günde 9 saat antrenman yaparken, bu yıl 11 saat antrenman yapıyorum. Dünya şampiyonu olduktan sonra olimpiyat şampiyonluğu için daha çok çalışacağım. Takım olarak da birbirimize çok güveniyoruz ve daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz."

Hindistan’dan destek mesajları

"2018 kariyerimin en iyi yılı değil, daha iyilerinin de geleceğine inanıyorum. Bu sadece bir basamaktı." ifadelerini kullanan Yasemin, başarı için çok çalıştığını söyledi.

Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında "yılın kadın sporcusu" ödülünü aldığını öğrendiğinde kendisinin ve çevresindekilerin çok sevindiğini anlatan Yasemin, şöyle devam etti:

"Herkes bu ödülü almamı istiyordu. Sürekli oy verenler vardı. Sadece Türkiye’den değil dünyanın her yerinden mesajlar alıyordum. Hindistan’dan bile ’Destekliyoruz’ şeklinde bir yığın mesaj geliyordu. Ödülü kazanınca, gerçekten bir şeyler başardığımı ve bu yolda ne kadar emek verdiğimi insanlar gördü. Bu ödüle layık görülmekten dolayı çok mutlu ve gururluyum. Ülkemizi dünyanın en iyi yerinde temsil etmek gerçekten çok gurur verici. Biz zaten bunun için çalışıyoruz, başka bir şey için değil. Ailem inanılmaz mutlu. Ailem beni okçuluk konusunda her zaman destekledi ve desteklemeye de devam ediyor. Bu ödülü kazanmamı benden daha çok istiyorlardı. Çok gurur duydular."

Gözü olimpiyat madalyasında

"2019’da asıl hedefim Hollanda’da yapılacak Dünya Şampiyonası." diyen

Yasemin, şampiyonada 2020 Tokyo Olimpiyatları için takım kotası alacaklarına inandığını belirtti.

Yasemin, dünya şampiyonasında bireysel madalya alacağına inandığı vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları’nın kotasını bir aksilik çıkmazsa alacağımıza inanıyorum. Olimpiyatlarda yarışmaktansa artık olimpiyat madalyası almayı hedefliyorum. Bu zamana kadar Türkiye’de daha önce yapılmamış şeyleri başardım. Hem bireysel hem de takım halinde başardık bunları. Olimpiyatlarda da neden madalya almayalım? Bu bireysel, takım ya da karışık olur hiç fark etmez. Bu üç kategoride de şansımız var, illa ki birinin tutacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.







