Yaşar Doğu unutulmadı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu’nun yanı sıra Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık, eski dünya şampiyonu güreşçi Şeref Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Süreyya Yoğurtçu ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Ayan, genel sekreter Tahir Yılmaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt katıldı.