Yasa dışı bahis oynayanlara para, oynatanlara hapis cezası

Türkiye'de yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yüksek oranda cezalar var. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2018 yılında yasadışı bahis operasyonlarında bin 151 şüpheli yakalanarak, 31 milyon 859 bin liraya el konuldu. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen bin 857 kişiye ise 10 milyon 62 bin 666 lira idari para cezası uygulandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR RİSKTİR"

Bilişim Avukatı İlker Atamer, yasa dışı bahis oynatmanın 4 ila 6 yıla kadar hapis cezası, oynamanın ise 5 ila 20 bin liraya kadar da para cezası olduğunu belirterek, "Yasa dışı bahis oynatılması ve oynanması başlı başına bir suç" dedi. Savcılık ve polisin yasa dışı bahisle ilgili çok sıkı çalışmalarının olduğunu kaydeden Atamer, yasa dışı bahis sitelerindeki dolandırıcılık konusunda ise, "Yasa dışı bahis sitesinin sahibini bilemezsiniz, sitede bir iletişim adresi olmaz varsa da sahtedir. Yasa dışı sitelerde bahis, oyun oynanması çok büyük bir risktir" ifadelerini kullandı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yasadışı bahis konusunda özellikle internet ortamının tercih edildiğini belirten Bilişim Avukatı İlker Atamer, "Yasa dışı bahis oynatmanın niteliğine göre 4 ila 6 yıl ya da 3 ila 5 yıl arası hapis cezaları ve ayrıca para cezası söz konusu. Yasa dışı bahis oynamanın cezası da 5 ila 20 bin arası lira para cezası. Kimi durumlarda kişi uzun süredir oynuyorsa, birden fazla dosyadan birden fazla ceza almak durumunda kalacaktır" dedi.

"HESAP HAREKETLERİNDEN TESPİT EDİLİYOR"

Yasa dışı bahis oynatan veya oynayan kişilerin kolay tespit edildiğini söyleyen Atamer, "Yasa dışı bahis oynatan veya aracılık eden kişilerin yakalanması üzerine bu kişilerin banka hesap hareketleri, soruşturma makamları, savcılık ve polis tarafından inceleniyor. Aracıların, para gönderdiği veya para aldığı kişiler de şüpheli kapsamına giriyor. Bu kişilerin tespiti bu şekilde oluyor. Kaçak bahis faaliyetleri ağırlıklı olarak internette olsa da bazen mahalle aralarında kahvehane olarak tabir edilen yerlerde de yasa dışı bahis oynatıldığını biliyoruz. Bunlarda aynı kanun kapsamında suç niteliği taşıyor. Yasa dışı bahis oynatılması ve oynanması başlı başına bir suç" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULAN KİŞİLER VAR"

Atamer, "Gerçekten sadece oyuncu olduğu halde, para trafiğinin yoğun olmasından dolayı oynatıcı ya da aracı gibi şüphe altında kalıp, mahkeme kararıyla banka hesaplarına bloke konulan, yurt dışına çıkış yasağı konulan kişiler de var" dedi.

YASA DIŞI BAHİS DOLANDIRICILIĞI TAKTİKLERİ

Yasa dışı bahis yoluyla çok sayıda kişinin dolandırıldığını da anlatan Atamer, "Bir de bahis yoluyla dolandırıcılık dediğimiz bilişim sistemleri vasıtasıyla yapılan bir dolandırıcılık türü de var. Bu nitelikli dolandırıcılık kapsamına giriyor. Bununla ilgili de çok sayıda kişinin mağduriyeti söz konusu. Örneğin, yasa dışı bir bahis sitesi vatandaşa para kazandığını, ama bu parayı alması için kendilerine vergi veya masraf adı altında para yatırmaları gerektiğini söyleyip, kişilerden para alarak ondan sonra da vaat ettiği paraları ödemeyerek dolandırıcılık yapmaktadır" şeklinde konuştu.

"NEDEN YASA DIŞI BAHİSİN SUÇ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Ceza olan çok sayıda kişi var. Bize günde en az 5-10 kişi yasa dışı bahisten dolayı ceza aldığı için e-mail atan kişiler var" diyen Atamer, "Neden yasa dışı bahis oynamanın suç olmadığı düşünülüyor? 'Ben sadece oynuyorum, oynatmıyorum, bu ciddi bir eylem değil' gibi bir akıl yürütme yapılıyor olabilir. Ama hukuk ve kanunlar öyle değil. Kanun açıkça devletin izin vermiş olduğu ruhsatlı, izinli bahis siteleri dışında diğer bütün izinsiz kaçak bahis sitelerinde oyun oynamanın suç olduğunu açıkça kanunda ifade etmiştir. Bu cezalar da aktif ve yoğun şekilde uygulanmaktadır. Kişilerin bu alana bir ilgisi varsa, kendilerini oynamaktan alıkoyamıyorlarsa, en azından devletin izin verdiği yasal, ruhsatlı, izinli bahis sitelerinde oyun oynarlarsa, hem böyle bir yaptırımla karşılaşma riskini ortadan kaldırmış olurlar hem de bu kazandığı paralar vergilendirilmiş olduğu için devlette bu işten kazançlı çıkar. Benim genel olarak tavsiyem bu" diye konuştu.

"YASA DIŞI SİTELERDE BAHİS OYNAMAK ÇOK BÜYÜK BİR RİSKTİR"

Bahis ve kumar dolandırıcılığı ile ilgili taktikler olduğunu söyleyen Atamer, "Bu tür hileli sitelerde önce bir miktar kazanmasına fırsat verip, güven oluşturup ardından bu kişileri dolandırmaktadırlar. Bir kişi oyun sürekli kaybederse tekrar oynamayı tercih etmez. Bu psikolojiyi bildikleri için arada bir mağdurların para kazanmasına yol verip, ardından da onları dolandırmaktadırlar. Kişi oynamamaya karar verince de bu kez kişiye mesaj atıp, 'bonus, ücretsiz kredi' adı altında ağlarına çekmeye çalışmaktadırlar. Vatandaşların bunlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Yasa dışı bahis sitesinin sahibini bilemezsiniz, sitede bir iletişim adresi olmaz varsa da sahtedir. Yasa dışı sitelerde bahis, oyun oynanması çok büyük bir risktir" dedi.

Atamer, legal bahis sitelerinin biraz daha özendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ben bunun biraz arz-talep dengesi içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Legal bahis sitelerinin biraz daha özendirilmesi ve kazanç oranlarının biraz daha cazip hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar kimi zaman bunun suç olduğunu bilmediği için bu yasa dışı bahis sitelerine yöneliyor" ifadelerini kullandı.

"SON 10 YILDA ÜLKEMİZ YASA DIŞI BAHİS NEDENİYLE ÇOK ZARAR GÖRDÜ"

Yasa dışı bahisle ilgili İddaa bayii sahipleri de değerlendirmelerde bulundu,

İddaa bayii sahibi Vahdettin Güven illegal bahis oynatan kişilerin insanları kandırdıklarını vurguladı

Güven, "İllegal bahis yapan kişiler 'oranlar yüksek ve daha cazip oyunlar var' diye insanları alıştırdılar. Daha cazip oyunların, insanları daha cazip bir duruma düşüreceğini sanıyorlar. Ancak şimdi yeni yasa gereği oradaki tüm oyunların tamamı yasal olacak. İnsanları çok kandırdılar. Hatta geçen gün bir arkadaş para kazanmış. O'na, "yüzde 10 vergisini şu hesaba yatır paranı yollayalım" demişler. Arkadaş da hesaplarına yüklü bir para yatırmış. Ancak o para da gitmiş ve bir daha da hesaplarına ulaşamamış. İnsanları direkt kandırıyorlar. Bu oyunlar, yasa dışı oyunların tıpa tıp aynısı olacak, 28 Ağustos Çarşamba gününden itibaren başlayacak. İnsanlar oralara gidip kandırılmasın, aldatılmasınlar. Aracılar var, parayı hep alıyorlar ve maç veriyorum diye insanları kandırıyorlar.

İsmini vermeyeyim, geçen gün Beşiktaş'ta birini 70 bin lira borçlandırmışlar, silahlı üç kişi gelip adamı tehdit etti. Annesinin altınlarını bozdurdu ve paralarını verdi. Ben bunlara da şahit oldum. Sonra bir çocuğun annesi geldi ve, 'Çocuğumu 17 bin lira borçlandırdılar, ne yapacağım? Tehdit ediyorlar' dedi. Bu tip olaylarla da karşılaşıyoruz"

"10 YILDA 40 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YURT DIŞINA PARA ÇIKMIŞ"

"Buraya aktarılan paralar direkt terör örgütlerine gidiyor, bunu da çok iyi bilin, bunlara kanmayın. Oradaki oyunların tamamı yasal olarak Türkiye'de dönecek. Duyduğum kadarıyla son 10 yılda 40 milyar doların üzerinde yurt dışına para çıkmış. Hatta bundan 6-7 sene önce dükkanın önüne 12 kişi geldi ve ellerinde birer poşet vardı, 12 poşet para vardı şahit oldum. Yurt dışına giden çok büyük bir para sirkülasyonu var. Son 10 yılda ülke çok zarar gördü, insanlardan ve iştirakçilerden ricam; kesinlikle oralarda oyun oynamasınlar. İlla oynayacaklarsa yasal sitelerde oynasınlar, oralarda da istediklerini bulamazlarsa hiç oynamasınlar. Hep bunu söylüyorum, illa orada oynayacaksın diye bir kural yok, kimse oradan parasını alamıyor ve alamayacak, başları da belaya girecek.

İştirakçiler kaçak olan sitelere değil, yasal olan sitelerde oyun oynarlar. İnsanları elektronik ortamda alıştırdılar, orada yasa dışı sitelere girmek daha kolay oluyor. Bütün iştirakçilerin en büyük sıkıntısı; oranların yasa dışı bayii sitelerinin seviyesine yakın olması. Ona yakın olmadığı sürece tüm iştirakçiler tekrar orada oynarlar. Önerim, oranların kesinlikle yasa dışı sitelere yakın olması, bu yapılırsa kesinlikle o riski almazlar."

"İNSANLAR ORANLARI AZ BULDUKLARI İÇİN ÇOĞU ZAMAN YABANCI SİTELERE GEÇİP MAĞDUR OLUYORLAR"

Bir vatandaş ise insanların yasa dışı bahis sitelerinde mağdur olduklarını belirterek, "Daha önce birkaç kez illegal bahis oynadım. İnsanlar oranları az buldukları için çoğu zaman yabancı sitelere geçip mağdur oluyorlar. Bunu gerçekten kazanabilecekleri bir sistemde oynamak onları daha da teşvik edebilir. Mağduriyet yaşayan arkadaşım olmadı fakat legal olmayan bir şekilde, yurt dışı kaynaklı mı bilmediğim bir şekilde oynayan oldu" şeklinde konuştu.

"BİZDEKİ BAHİS ORANLARI DÜZELTİLİRSE İNSANLARIN YASA DIŞI BAHİSE İLGİLİ KESİLİR"

Bir diğer vatandaş da, bahis oranlarının yükseltilmesi halinde legal bahise ilginin artacağına vurgu yaparak, "Legal yollardan bahis oynuyorum, illegal oynamadım. Çoğunun kredi kartları çoğaltıldı, kart bilgileri kullanıldı, paraları verilmedi, yatırdığı paralar boşa gitti. Bunları yaşayan çok arkadaşım var. Kuşkusuz, legal bahiste oranlar düşük ve aslında insanları biraz daha illegale yönlendiren nokta bu. Oradaki bahis oranlarının yüksek olması. Bizdeki bahis oranları düzeltilirse insanların yasa dışı bahise olan ilgili kesilir" ifadelerini kullandı.

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ- Olgucan KALKAN -Özgür KABAN-İSTANBUL / DHA