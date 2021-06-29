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Yarmolenko'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Andriy Yarmolenko'nun Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Ukraynalı hücum oyuncusunun Galatasaray'a transfer olasılığıyla ilgili bilgi verdi.

29 Haziran 2021, Salı 17:54 Son Güncelleme:
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Yarmolenko'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ercan, "Yarmolenko'yu daha önce Fenerbahçe  almak istemişti. Ama 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a gitti. Sonrasında 35 milyon Euro'ya West Ham United'e transfer oldu. İngiltere'de yılda net 6 milyon Euro kazanıyor. Yarmolenko herkesin gündemine gelir; ama bu paraları ödeyebilmek mümkün mü; kamuoyunun taktirine bırakıyorum" dedi. 

Karagümrük'le yollarını ayıran kaleci Aykut Özer'in de temsilciliğini üstlenen Doğan Ercan, "Aykut için bir kaç teklif aldık. Bekliyoruz" dedi.  


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