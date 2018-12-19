Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman?

Sömestr tatili için geri sayım başladı ve milyonlarca öğrenci tatilin başlayacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yıl iş takvimiyle birlikte okulların ara tatile gireceği tarih belli oldu. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp artık dinlenmek için bekleyen öğrenciler bir an önce yarıyıl tatilinin gelmesini bekliyor. 2018 - 2019 MEB çalışma takvimini hazırladı. Buna göre 15 tatil için yeni tarih belli oldu. Peki bu sene sömestr tatili ne zaman başlayacak? Aileler ve velilerin günler öncesinde plan yapması sebebiyle 15 tatilin net tarihi büyük merak konusu oldu.

15 tatil ne zaman? Sömestr tarihi

15 tatil, Milli eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre 18 Ocak 2019 Cuma günü son ders zilinin çalması ile başlayacak ve 4 Şubat 2019 günü yapılan ders başıyla son bulacak. Böylece yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmış olacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Tatilde neler yapılmalı?

Tatilde mutlaka birinci dönem gördüğünüz konuları kısa bir şekilde gözden geçirin ve her konu ile ilgili 15-20 soru çözerek iyi bir tekrar yapın. Tatilde kendinize bir çalışma programı hazırlayın ve her gün belirlediğiniz konular üzerine 3-4 saat tekrar yapın. Kendinize ders dışında zaman ayırın, arkadaşlarınızla birlikte sosyal faaliyetlerde bulunun. Bilgisayar oyunlarına günde iki saatten fazla zaman ayırmayın. Günlük ders programınızı tamamladıktan sonra, mutlaka dışarı çıkıp temiz hava alın veya spor yapın. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak sertifikalı seminer programlarına, bir günlük kurslara ve öğretici gezilere katılın.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

• 1 OCAK YILBAŞI - Salı

• 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI - Salı

• 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ - Çarşamba

• 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI - Pazar

• 3 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ - Pazartesi

• 4 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI 1.GÜN - Salı

• 5 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI 2.GÜN - Çarşamba

• 6 HAZİRAN RAMAZAN BAYRAMI 3.GÜN - Perşembe

• 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ - Pazartesi

• 10 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI ARİFESİ - Cumartesi

• 11 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 1.GÜN - Pazar

• 12 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2.GÜN - Pazartesi

• 13 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3.GÜN - Salı

• 14 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4.GÜN - Çarşamba

• 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI - Cuma

• 28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ - Pazartesi

• 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI - Salı