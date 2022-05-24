Yarımada Spor Oyunları 2022 Çeşme’de başladı

Yarımada Spor Oyunları, 23-29 Mayıs tarihleri arasında Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek. "Haydi Spora!" sloganı ile başlayan oyunlarda basketbol , futbol , kros, mini voleybol, masa tenisi, plaj voleybolu, oryantiring, satranç, tenis, yelken ve açık su yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar yapılacak.

Uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’nin destekleriyle yapılıyor. Kortej yürüyüşü ile başlayan Yarımada Spor Oyunları açılış töreni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "16 yıl aradan sonra yeniden Çeşme Yarımada Spor Oyunları’nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

6 İLÇE KATILIYOR

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, oyunlara 6 ilçenin katıldığını belirtti. Çakıcı, "Bu yıl 6 ilçenin katılımı ile yeniden Yarımada Oyunları'nı başlatıyoruz. Balçova ve Narlıdere ilçelerimiz de son anda katılmak istediler ama maalesef fikstürler tamamlandığı için katılamadılar. Ben buradan hocalarıma teşekkür ederken tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

DHA