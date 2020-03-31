Yana Koshkina'dan tuvalet kağıdı çılgınlığına farklı bakış!

Rusya'da popüler bir televizyon programcısı olan Yana Koshkina, corona virüs salgını günlerinde başlayan tuvalet kağıdıyla fotoğraf olayına farklı bir bakış açısı getirdi.

31 Mart 2020, Salı 14:17 Son Güncelleme:
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Yana Koshkina'dan tuvalet kağıdı çılgınlığına farklı bakış!

Yana Koshkina, Rusya'ya oldukça popüler bir haber sunucusu. 

Son dönemde Instagram'ın yüksek takipçili kullanıcılarında, tuvalet kağıdıyla fotoğraf paylaşma modası akımı dikkat çeker hale geldi. 

Yana Koshkina da Instagram'da 750.000 takipçisine tuvalet kağıtlarıyla yaptığı kıyafetini paylaştı. 

Fotoğrafı da paylaşırken, "Bir süpermarkette tuvalet kağıdı buldum. Tanrıya şükür karantinaya hazırım" ifadelerini kullandı. 

29 yaşındaki Rus güzel, Kanal 1'de haber spikeri olarak görev yapmakta. 

St. Petersburg doğumlu Koshkina'nın paylaşımının altına birçok yorum gelirken, "İhtiyacı olanların aniden sökmemesine dikkat edin" şeklinde de bir ifade kullanıldı. 

(Fotoğraflar Yana Koshkina'nın Instagram paylaşımlarından alınmıştır)

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