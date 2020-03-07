Yalçın Koşukavak: Oyuncularım yıprandı

TFF 1. Lig'de 26. hafta mücadelesinde İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a konuk olan Altay, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Oyun içini değerlendirmek istiyorum ama çok değerlendirecek bir şey de bulamıyorum. Tamamıyla oyunu oynamaya çalışan bir Altay ve sürekli uzun oynayan, pivot bir santrforun düşürdüğü toplarla pozisyon üretmeye çalışan bir Menemenspor vardı. Böylece sürekli savunmadan uzun gelen toplara takımım geriye gelip, kazanıp, atağa çıkıyor. Sürekli aynı şeyleri yaşadık, tabi bunlar şikayet değil. Rakipler bir plan yapar, saygı duymak lazım. Ancak futbol bir oyun ve oynamak gerekir. Oynayanlar uzun vadede kazanırlar diye düşünüyorum. Ülke futbolunun gelişmesi için genç antrenörlerin oynamaktan yana davranmaları gerekir. Sahada oyun oynandığını söyleyemem, ben oyun oynamaya çalıştım ama rakip sürekli bozmaya çalıştı. Kazanabilirdik, ikinci yarının ilk 20 dakikasından çok ciddi toplar getirdik ama skoru alamadık. Maçın başında geriye düştük, beraberliği yakaladık ve skoru 2-1'e getirebilmek adına fazlasıyla efor sarf ettik. 20 günde 6 maç oynuyoruz, kadro derinliğimiz yok, oyuncularım da yıprandı. Yine de samimi ve içten mücadelelerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.