Yağ Yakıcı Besinler

Yulaf

Yulaf yüksek LDL kolesterol seviyelerini düşürür, kalbi korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, düşük kan şekeri oranlarını düzenle hastalıklara karşı etkili olabilen yulafı her bireyin her yaş grubunun tüketmesi sağlığı ve vücut direnci için oldukça faydalıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde, metabolizmayı hızlandırır. Beta glukan içermesi mide ve barsak sistemini olumlu yönde etkilemektedir.

Zencefil

Çiğ tüketilen zencefil ya da demleyerek çayı hazırlanan zencefil, metabolizmayı hızlandırıcı etki sağlamaktadır. Vücut sıcaklığını arttırarak metabolizmayı etkilemektedir.

Yeşil çay

İçindeki polifenoller antioksidan özelliği nedeniyle kalp hastalıklarının engellenmesinde etkilidir. Aterosiklerozu önler. Siyah çay ve kahve tüketimi yerine; yeşil çay, tüketimi termogenezisi arttırarak obezite olan kalp hastalarını zayıflamasına yardımcı olacaktır.

Beyaz çay

Antioksidan kapasitesi yeşil çaydan daha fazladır. Omega 3 ile beraber alındığında yağlanmayı azaltıcı etkisi artar. Beyaz çay ve 10 adet badem kilo vermeyi sağlayacak iyi bir ara öğündür.

Greyfurt

Greyfurtun içerisinde, naringin ve naringenin, lycopene ve liminoids bulunmasından dolayı antioksidan etki gösterir. Metabolizmayı hızlandırarak insülin direncini azatlığından, bu da kilo vermede oldukça olumlu sonuçlara yol açmaktadır. Greyfurt meyvesi ve suyu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada, diyetleri ile birlikte greyfurt meyvesi ve suyu verilen gönüllülerde kilo kaybının daha belirgin bir şekilde arttığı görülmüş. Muhtemelen etki şekli olarak; greyfurtun insülin hormonunu baskılaması ileri sürülüyor. İnsülin baskılanınca kişi kendini tok hissediyor, daha az yemek yeme ihtiyacı duyuyor.

Avokado

Omega 3 ve protein içeriği yüksektir. Buna tokluk hissi yaratır. Salataya katılan yarım avokado hem tutacaktır hem de yağ yakınımı artıracaktır.

Kahve

Kahvenin içindeki kafein metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Yarattığı etki sürekli olmayıp, saatlik hızlandırmalar yapmaktadır.

Acı biber

Kırmızıbiberin içinde bulunan capsaisin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi mevcuttur. Ancak bu etki tüketildiği andan itibaren 3-4 saat sürer. Mide ve barsak şikayetleri olan bireylerin, özellikle reflü, gastrit ya da kolit gibi acı biber tüketmemesi gerekmektedir.

Et - Protein

Protein, vücutta anabolizmayı yani doku yapımını sağlar. Buna bağlı olarak bireylerin yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için kilogram başsına sağlıklı bir bireyin 1-1.2 g/kg/gün protein alması gerekmektedir. Örneğin 70 kilogram olan bir birey günde en az 70 gram protein almalıdır. Düşük protein alımı kas ve su kaybına yol açacağından sağlıklı kilo kaybı sağlanmaz. Bir köfte kadar ette 6 gram protein mevcuttur. Bir su bardağı sütte 6 gram protein mevcuttur. 5 yemek kaşığı kurufasülye de 5 gram protein mevcuttur. Bireyler bu şekilde hesaplayarak günlük aldığı proteinleri dengeleyebilirler. Düşük proteinli beslenmek metabolizmayı yavaşlatır.

Somon

Somon balığı, yüksek miktarda omega 3 içermektedir. Omega 3 yağ asidi vücut tarafından üretilmemektedir. Bu yağ asidinin besinlerle vücudumuza alınması zorunludur. Bu sebeple haftada iki gün balık tüketimi gerekmektedir. Omega 3 alımı göbek çevresindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olduğu gibi kalp ve damar sağlığı açısından da oldukça önemlidir.

Süt ve yoğurt

Yüksek kalsiyum kaynağı olan süt ve süt ürünleri abdominal yağlanmayı azaltmaktadır. Dolayısıyla beslenme programlarında en az iki su bardağı kadar süt veya yoğurt veya ayran tüketilmesi gerekmektedir. İçeriğinde kalsiyum ve yağ asitlerinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi mevcuttur. Karın bölgesindeki yağlanmanın azalmasını sağlar

Su

Günde ortalama 2-2,5 litre su içmek, vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlamasının yanında, metabolizmayı da hızlandırmaktadır.

Zerdeçal

Etken maddesi curcumindir. Özellikle kansere karşı koruyu olduğu yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Kalp sağlına karşı da koruyucu olan zerdeçalın, son yapılan çalışmalarda karın bölgesindeki yağların azalmasına da yardımcı olduğu belirtilmektedir. Zerdeçalın vücutta kullanılabilmesi için, karabiber, kırmızıbiber ve zeytinyağı ile alınması gerekmektedir.

Keten tohumu

Omega 3 içeriği oldukça yüksektir. Karın bölgesi yağlanmanın azalmasında etkindir