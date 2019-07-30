Ali Koç, transfer öncelikleri arasında saydığı defansif orta saha için bizzat harekete geçti. Başkan, sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Fransa’ya gidecek. Hedefte Luiz Gustavo ve Yann M’Vila var. Ali Koç ve Comolli, hem Marsilya hem de St.Etienne başkanları ile bir araya gelecek. İki futbolcu için hazırlanan teklifler iletilecek.

Sağlık durumu araştırılacak

Marsilya, Luiz Gustavo için en son 7 milyon Euro talep etmişti. Fenerbahçe ise bu rakama çıkmak istemiyor. Ali Koç, Fransız ekibinin başkanı Jacques-Henri Eyraud’u 5 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışacak. Comolli ise St.Etienne ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili araştırma yapacak.

Ayrılmak istiyor

Ali Koç ve Comolli’nin diğer adresi ise Yann M’Vila için St.Etienne olacak. Fransız ekibinin başkanı Bernard Caiazzo ile bir buluşma gerçekleştirilecek. Bu görüşmede de 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartları sorulup, teklif sunulacak. M’Vila’nın ayrılmak istemesi, Sarı-Lacivertliler için önemli bir avantaj. Her iki toplantıdan sonra Ali Koç ve Comolli, Fenerbahçe için en uygun olan isme karar verip; Gustavo ve M’Vila’dan birini bitirerek Fransa’dan ayrılmayı hedefliyor.