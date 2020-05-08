Microsoft, oyuncular tarafından merakla beklenen Inside Xbox etkinliğini gerçekleştirdi. Düzenlenen canlı yayın ile beraber 13 yeni oyunu gösteren Microsoft, aynı zamanda yeni nesil konsolunun grafik performansını da oyunculara gösterdi. Peki, 7 Mayıs günü hangi Xbox Series X oyunları duyuruldu? Gelin, bu oyunlara yakından göz atalım.

Assassin’s Creed Valhalla ve Dirt 5 gibi yeni oyunların oynanış videolarını oyun severler ile paylaşan Microsoft, aynı zamanda “Smart Delivery” sistemine sahip olan oyunları da açıklandı. Buna göre Smart Delivery desteğine sahip olan oyunlar Xbox One platformunda bile alınsa Xbox Series X üzerinden de rahat ve kolay bir şekilde oynatılabilecek. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan sizleri 7 Mayıs günü duyurulan Xbox Series X oyunları ile baş başa bırakalım.

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Ubisoft Montreal stüdyosu tarafından geliştirilen oyunda bizleri Eivor’un destanı karşılıyor. Orijinal serinin birkaç yüzyıl öncesini ele alacak olan oyun, Viking dönemini ele alıyor.

Çıkış Tarihi: 16 Ekim 2020 (Resmi Olarak Açıklanmadı)

Bright Memory Infinite

Mart ayında Steam üzerinden yayınlanan bağımsız yapım Bright Memory Infinite, Ninja Gaiden / Devil May Cry tarzı aksiyon yapısıyla ön plana çıkıyor.

Call of The Sea (Smart Delivery)

Birici şahıs bir bulmaca oyunu olan Call of The Sea, esrarengiz bir şekilde kaybolan eşini arayan bir kadının hikayesini konu ediniyor. 1930’lu yıllardan geçen oyunda bolca macera ve bulmaca bizleri karşılıyor.

Chorus (Smart Delivery)

Chorus, Nara adında bir pilotun hikayesini ele alan bir uzay oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Dirt 5

Codemasters tarafından geliştirilen Dirt 5, serinin önceki oyunlarına kıyasla birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra bugün duyurulan serinin yeni oyunu gerçekçi oynanış mekanikleri ve grafikleriyle ön plana çıkmayı başarıyor.

Madden NFL 21 (Smart Delivery)

Yayınlanan fragman ile serinin yeni oyunu hakkında herhangi bir detay paylaşılmamış olsa da birçok yeniliğin oyunculara sunulacağı geliştiriciler tarafından belirtiliyor.

Scarlet Nexus (Smart Delivery)

Hızlı temposu ve farklı oynanışıyla ön plana çıkan yapım, oyunculara eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyor.

Scorn

Birinci şahıs bir korku oyunu olan Scorn, ürkütücü oyun yapısıyla ön plana çıkmayı başarıyor. Daha önceki korku oyunlarına nazaran daha farklı bir yapıya sahip olan oyun, birbirinden zor bulmacalarla da oyuncuları bir hayli zorlayacak.

Second Extinction (Smart Delivery)

Mutasyona uğrayan dinozorların işgaline uğrayan gezegeni ele geçirmeye çalışacağımız Second Extinction, oldukça hareketli yapısıyla şimdiden birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı.

The Ascent (Smart Delivery)

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Smart Delivery)

Yine ilk oyunda olduğu gibi, bizleri sonu gelmez entrikalar ve vampir klanlarının üstünlük mücadelesi karşılıyor. Kimin Washington’a hükmedeceğini belirleyeceğimiz yapım, FPS-RPG olması sayesinde yine oldukça sağlam bir atmosfer sunacaktır.

Yakuza: Like A Dragon (Smart Delivery)

Smart Delivery desteğine sahip olan Yakuza: Like a Dragon tamamen yenilenen savaş sistemi ile ön plana çıkıyor. Savaş sistemi yenilenen oyunda karakterler artık gerçek zamanlı olarak kavgaya girmeyecekler. Bunun yerine karakterler dört karakter arasında sıra tabanlı olarak savaşa dahil olacaklar.